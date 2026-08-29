Robaron, nuevamente, una importante cantidad de tejido en el predio del Centro Empleados de Comercio

Sobre los últimos días de esta semana, integrantes de la Comisión del Centro Empleados de Comercio de General Villegas, volvieron a encontrase con una situación que lamentablemente resulta frecuente, en el predio ubicado sobre la Avenida Chassaing Sur, frente a las nuevas instalaciones del club Eclipse.

En esta oportunidad faltan al menos cinco paños de tejido perimetral.

Un vecino logró tomar una fotografía de una moto tirando un carro que transportaba el rollo de tejido, lo que permitiría, una vez radicada la denuncia, que la investigación se oriente para dar con el o los responsables de este «saqueo».

Tiempo atrás otro tramo importante del perímetro sufrió la misma sustracción, por lo que decidieron colocar un alamabrado de siete hilos, para evitar pasar por la misma situación.

El robo de tejido y otros elementos es una constante que se repite casi de manera sistemática en este y otros lugares, como el viviero municipal, donde hay sectores en los que no se ha vuelto a reponer, justamente porque en poco tiempo vuelve a correr la misma suerte.

Lo llamativo es la impunidad con la que estos malvivientes proceden, no reparando que se trata de instituciones intermedias, desconociendo todo esfuerzo y función social que cumplen. Están, los ladrones, tan enajenados de la realidad, tan carentes de educación y sentido común, que parece darles todo lo mismo. Y peor aún, por alguna razón que podría explicar un sociólogo, naturalizan que lo de otros lo pueden tomar con total naturalidad. Pero lo más grave, es que estamos perdiendo la capacidad de asombro ante estos hechos, y en apariendia aceptando que esta es la realidad que nos toca vivir.