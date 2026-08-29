Se ejecutó una orden de captura por el delito modalidad motochorro en General Villegas
La Policía Comunal junto a personal de la DDI Trenque Lauquen, con asiento en Villegas, aprehendieron a un sujeto de 25 años, de General Villegas por el delito de Robo en la modalidad motochorro.
El aprehendido, a quien se cree podrían convertirle la aprehensión en detención por sus antecedentes, fue interceptado por personal policial y puesto a disposición de la justicia.
Por otra parte, en l atarde del viernes, se observó en algunos puntos d ela ciudad un importante despliegue policial, vinculado otro caso similar al mencionado anteriormente.
Hasta entrada la noche la Policía no había logrado dar con otro villeguense sobre quien también pesa una orden de captura.