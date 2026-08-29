Intoxicación por Melilotus en bovinos: INTA General Villegas advierte sobre los riesgos del consumo de forraje deteriorado

Investigadores del Grupo de Producción Animal de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) General Villegas del INTA advierten sobre un cuadro de intoxicación asociado al consumo de rollos de melilotus en mal estado, que provocó la muerte de bovinos en un establecimiento de la zona.

La intoxicación por melilotus deteriorado es una patología adquirida de la coagulación, causada principalmente por el consumo prolongado de heno y, con menor frecuencia, de silo de melilotus deteriorado y colonizado por hongos.

El riesgo aparece cuando el forraje se deteriora

El problema no está en el consumo de la planta fresca. El riesgo aparece cuando el forraje se deteriora y sus compuestos cumarínicos son transformados en dicumarol.

Los principales factores que favorecen este proceso son el corte con elevada humedad, un secado deficiente, el enfardado demasiado húmedo y condiciones de almacenamiento que favorezcan el desarrollo de mohos.

El dicumarol interfiere con la regeneración de la vitamina K, necesaria para la activación y síntesis funcional de los factores de coagulación.

Inicialmente, el bovino conserva en circulación los factores de coagulación previamente formados. Sin embargo, a medida que estos se consumen y no son adecuadamente repuestos, comienzan a producirse alteraciones progresivas de la coagulación.

En este contexto, cualquier situación que origine hemorragias, hematomas o esfuerzos físicos puede desencadenar un cuadro grave y mortal, especialmente debido a la anemia que acompaña a estos procesos.

Signos clínicos

Los principales signos que pueden observarse son:

– Hemorragias: subcutáneas, musculares, en sitios de castración o descorne y, eventualmente, en materia fecal.

– Anemia: mucosas pálidas, debilidad, depresión, intolerancia al ejercicio, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca y, en casos graves, shock hipovolémico.

– Cojeras: rigidez y marcha dificultosa, que pueden estar asociadas a hemorragias musculares o articulares.

Lesiones

Una característica importante de este cuadro es que no existe una lesión patognomónica específica de un órgano.

Lo que se observa es un patrón de hemorragia generalizada, compatible con un trastorno grave de la coagulación. Las hemorragias pueden presentarse en diferentes órganos y tejidos, dando lugar a un cuadro sistémico.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico se basa en la combinación de diferentes elementos:

– Antecedentes de consumo de heno o ensilado que contenga melilotus.

– Signos clínicos compatibles.

– Presencia de hematomas o hemorragias inexplicables.

– Anemia evidenciada mediante hemograma.

– Pruebas de coagulación, particularmente un tiempo de protrombina (TP) prolongado.

¿Cuándo sospechar de intoxicación?

Los investigadores del Grupo de Producción Animal de la EEA General Villegas señalan como situación de sospecha la presencia simultánea de:

Varios bovinos afectados + consumo prolongado de heno o ensilado con melilotus deteriorado + hematomas o hemorragias inexplicables + cojeras + anemia + TP prolongado.

¿Qué hacer ante la sospecha?

Ante un cuadro compatible, se recomienda:

– Retirar inmediatamente el forraje sospechoso.

– Corregir la coagulopatía mediante la administración de vitamina K, bajo indicación del profesional veterinario.

– Evitar movimientos, encierres traumáticos, cirugías y maniobras que puedan provocar lesiones o hemorragias mientras persista la alteración de la coagulación.

Desde el Grupo de Producción Animal de la EEA General Villegas del INTA se recomienda prestar especial atención al estado de conservación de los rollos y otros recursos forrajeros que contengan melilotus, particularmente cuando las condiciones de elaboración y almacenamiento hayan favorecido la presencia de humedad y desarrollo de hongos.

Ante la aparición de signos compatibles, se recomienda consultar inmediatamente a un profesional veterinario y retirar el forraje sospechoso hasta determinar su aptitud para el consumo.

Para consultas, los interesados pueden escribir al correo electrónico buffarini.miguel@inta.gob.ar o ingresar a las redes sociales de inta@villegas