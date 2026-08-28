Willy Moreno: «El Remate del Novillo Blanco es el partido de General Villegas por el partido de General Villegas» (VIDEO)
La frase del título la manifestó el Presidente de la SRPGV, Guillermo Moreno, quien agradeció ala comunidad, especialmente a los productores agropecuarios, el aporte en la última edición del evento solidario que permitió la compra de una ambulancia de última generación, la que fue presentada en sociedad, y una mesa de anestecia.
El año própximo El remate del Novillo Blanco cumple 100 años, si bien no está definido el destinatarios, no se descarta que la salud vuelva a estar en el destino de los fondos.