Las tres novedades de Marrafino, una con 0 km. las restantes con usados (VIDEO)

Hoy hace una semana que el Grupo Marrafino, que lidera Hernán Marrafino, inauguró la concesionario oficial Peugeot y Citroën de la mano de Lens, este lapso nos llevó a charlar con Hernán Marrafino quien contó la marcha de este emprendimiento, al que la semana próxima le suman cuotas sin interes en la financiación de 0 kilómetro, y otorgarán turnos para los services oficiales, incluso de aquellos que tengan vehículos de estas marcas.

También se refirió a dos propeustas que ponen en marcha con los vehículos usados. 70 unidades disponibles. Hay bajas en los precios, muy convenientes, tanto es así que porpone Marrafino, si han consultado con anterioridad, acercarse con el presupuesto para corroborar que efectivamente han bajado los precios, y aprovechar.

La otra noticia que surge de la demanda, es el recorrido y visita de sus vendedores en los pueblos del distrito, incluso de la zona si los requirieran. De este modo la empresa Marrafino acerca sus productos a la gente.