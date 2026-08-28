Alegre explicó por qué la Municipalidad decidió comprar el hotel Rucalén y que sea un hogar de ancianos (VIDEO)

Días pasados el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, dio a conocer la decisión de su Gobierno de adquirir el edificio del hotel Rucalén, para que allí funcione un hogar de ancianos.

La noticia generó inmediatamente todo tipo de opiniones, a las que el primer mandatario respondió en una nota con Distrito Interior, explicando y dando a conocer las razones y el análisis por las que considera que además de ser lo más conveniente en materia económica, es viable para dar respuesta a futuro a uno de los problemas que se presentan como uno de los más serios que afronta la administración municipal: la tercera edad.

Alegre dijo que en los últimos días tres personas fueron halladas sin vida, solas, en sus casas, lo que muestra lo delicado de esta realidad. A ello se le deben sumar aquellos adultos mayores de los que la familia no puede, o no quiere hacerse cargo incluso, al ser internados no son retirados, ocupando camas en el hospital, teniendo en cuenta que desde que la clínica perdió su rango de efector de salud, la demanda a la salud pública aumentó considerablemente; se necesitan las camas libre (porque no dan a basto), remarcó. Esta parte de la realidad es un combo que obliga a no perderlo de vista y obrar en consecuencia.

El jefe comunal explicó que apareció esta oportunidad de adquirir por algo más de 200.000 dólares el edificio al que deben intervenirlo, pero es posible. No así ampliar el actual Hogar de Ancianos, como se lo han sugerido, dado los costos.

No se hará en poco tiempo, pero iniciando la adecuación; colocando dos asensores, derribando paredes para ampliar en aquellos casos en que las habitaciones son pequeñas, entre otros, el lugar quedará funcional. Se tiene en cuenta también que al estar pegado a un predio municipal, como es el Centro Cívico, permitirá obras necesarias, como el ingreso para las ambulancias.

En detalle, el intendente explicó otros detalles de esta decisión que estaría prácticamente consumada.