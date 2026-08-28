Coronel Charlone: una casa sufrió daños por un incendio en su interior

A las 21 horas del miércoles los bomberos voluntarios de la localidad recibieron un llamado alertándolos por el incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Palomeque.

Al lugar arribaron tres dotaciones, momento en que el propietario del inmueble junto a vecinos había logrado controlar las llamas, por lo que los bomberos procedieron a remover la estufa garrafera, quefue la causa del incendio.

Posteriormente se realizó la ventilación del ambiente con el uso de un forzador de aire

El fuego había afectado una parte importante de la cocina comedor.

Lo socupantes de la vivienda resultaron sin lesiones.