General Villegas será sede regional de los JEBO 2026

El 2 de septiembre, General Villegas será sede de la instancia Regional de los Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO) 2026.

Los JEBO 2026 (Juegos Escolares Bonaerenses) son una competencia deportiva e inclusiva organizada por la Dirección de Educación Física de la Provincia de Bs. As. dirigida a estudiantes de 6to año de escuela primaria y educación especial.

La ciudad recibirá a estudiantes y docentes de Carlos Tejedor, Rivadavia, Trenque Lauquen, Salliqueló, Tres Lomas y Pellegrini, que participarán junto las delegaciones locales.

Desde la Jefatura Distrital destacaron que «esta es oportunidad para encontrarnos, compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas de nuestra región».