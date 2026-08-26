General Villegas: un hombre de 79 años fue trasladado al hospital tras un choque

Antes de las 18 horas un auto Suzuki Fun que circulaba por Av. Chassaing Norte en dirección al Acceso Centenario chocó contra una moto que lo hacía en el mismo sentido.

El motociclista, un hombre de 79 años probaba el rodsdo, según expresaron sus familiares, cuando aparentemete en un intento por regresar por donde venía, giró en «u» siendo embestido, al bo darle tiempo a la conductora del auto frenar o maniobrar.

Producto de la caída el hombre sufrió golpes, siendo trasaldado al hospital para ser atendido.

Hasta obtener los resultados y descarar lesiones, ambas unidades permanecerán en la intersección de Av. Chassaing Norte y calle Bsigüera.

Intervinieron el DAME, GUM y Policía Comunal.