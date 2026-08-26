Procesión y misa en honor a Ceferino Namuncurá en General Villegas

Esta tarde el barrio donde se encuentra la ermita del beato, recibió a los fieles, como cada año, para honrarlo al cumplirse el 140° aniversario de su nacimiento.

Luego de la concentración en la calle Pichincha y Chassaing Sur, se llevó a cabo la procesión a pie por las calles aledañas, portando la imagen de Ceferino y realizando canciones en su honor ñ, luego, al regreso a la ermita se llevó a cabo la misa, para concluir la jornada con un momento comunitario, comiendo y bebiendo cosas ricas.

Este ritual que se celebra cada año en el mismo lugar continúa sumando fieles y proyectando actividades en torno a la figura cada vez mas influyente de Ceferino de Chimpay.