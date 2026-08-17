Cena por los 110 años: «Hoy Sportivo está siendo acompañado por toda la comunidad, no solo los simpatizantes» (VIDEO)
La institución deportiva que preside Juan Julián se encuentra celebrando este domingo los 110 años de vida, y lo hace en su sede con una cena que logró agotar todas las tarjetas.
El acompañamiento es la muestra del presente de la institución, que a pesar de las exigencias que se fijó como meta el presidente, está bien. Saneado, con obras de infraestructura periodicamente y proyectos en marcha, el club es apoyado por toda la comunidad, no solo los simpatizantes, incluso más allá de los resultados futbolísticos, expresó Julián al ser entrevistado por Distrito Interior.