Para tener en cuenta: los precios de la hotelería en Luján con la visita del Papa (VIDEO)

El Papa León XIV visitará la Argentina en el mes de noviembre, uno de los lugares en los que recalará el Sumo Pontífice, será la ciudad de Luján, donde, para sorpresa nuestra, y probablemente de ustedes, el valor de la hotelería ya se ve notablemente alterada, en muchos casos.

Este breve informe de Distrito Interior refleja algunos de los casos. No es crítica, y tal vez no se de en todos, pero es una manera de estar sabiendo que, si está en sus plabes reservar, los valores habrán cambiado mucho respecto a los de los primeros meses del año, inclusp, una modificación similar, aunque más austera se daría para la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre del corriente.

¿Aprovechamiento u oportunismo, movimiento empresarial, libre mercado o lógica comercial?