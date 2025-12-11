Servicio Meteorológico Nacional: el tornado que no es tornado

El impresionante remolino que se registró esta tarde en Carcarañá, Santa Fe, encendió las alarmas en redes sociales, pero, aunque se parece mucho, no es un tornado.

Estamos ante un gustnado, un fenómeno que la gente suele llamar «mini-tornado» o, de forma más técnica, «ráfaga tornádica». Su nombre viene de la unión de gust (ráfaga) y tornado.

La clave para distinguirlo está en su origen: a diferencia del tornado, que se conecta directamente a la base de la nube con rotación, el gustnado nace y se mantiene cerca del suelo. Se forma en el límite de avance del aire frío de la tormenta, justo por delante de la línea de lluvia y ráfagas.

Si bien no poseen el poder devastador de un tornado clásico, pueden levantar polvo, escombros y causar daños menores. Este tipo de estructuras turbulentas son comunes en la Pampa Húmeda, donde las tormentas suelen ser intensas. (Créditos al autor)