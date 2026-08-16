General Villegas: la Plaza Principal espera a los niños para festejar su Día desde las 14 horas

La salida del sol es más que una buena razón para festejar el Día del Niño desde las 14 horas.

Las diferentes áreas del municipio y entidades intermedias ultimaban los detalles para recibir a las familias que serán parte de los festejos este domingo.

Todas las actividades serán gratuitas y las propuestas diversas, además habrá golosinas, caramelos y sorpresas.

Afortunadamente la lluvia cedió y permitirá los festejos como estaban previstos.