Un camión cargado con maní volcó en el tramo más resbaladizo entre Piedritas y Emilio V. Bunge

Un camión Iveco que transportaba maní, tirando un acoplado despistó en el acceso asfaltado entre las localidades de Piedritas y Emilio V. Bunge, en cercanías de la estancia San Carlos, el tramo más resbaladizo de esa traza provincial en la que, especialmente los días de lluvia, ocurren este tipo de hechos.

El conductor, oriundo de Mendoza, de 25 años, no sufrió lesiones.

El transito estuvo parcialmente cortado, y las tareas de remoción se estiraron por horas. El estado de las banquinas debido a la lluvia no contribuyó con los trabajos.

En el lugar trabajó personal de bomberos de Piedritas quienes procedieron a la limpieza de la ruta.

A los conductores que transiten por este delicado tramo se les recomienda máxima precausión.