El Dr. Marcelo Tau confirmó que aceptó ser el Director del hospital municipal de General Villegas

El viernes Distrito Interior publicó la noticia que el Dr. Luis Irigaray dejaría la Dirección del nosocomio, y que su reemplazo pordría ser el Dr. Tau, teoría que abonábamos no solo porque era el nombre en danza, sino porque al mediodía de ese día se encontraba reunido con el intendente en si despacho.

Finalmente ayer el profesional confirmó a Distrito Interior la aceptación de la propuesta.

Asi mismo dejó en claro que la asunción no será inmediata. Previamente y hasta el mes de septiembre en que lo hará, se llevará a cabo una transición con Irigaray.

Este último ingresó de vacaciones, por lo que a su regreso, iniciará el proceso que dejará a Tau al frente de la salud pública del distrito.

Por otra parte, y tal como fuera publicado el viernes, este cambio tiene una fuerte connotación política, dado que Mar celo Tau es uno de los militantes activos de las primeras líneas de Derecho al Futuro, el espacio político del Gobernador, al que Alegre adhiere luego de algunas idas y vueltas.

Ese vaivén, generó en los más cercanos a Kicillof una lógica desconfianza que aún no termina de desaparecer. Este ofrecimiento es una manera de acentuar su pertenencia y fidelidad al primer mandatario provincial. Por otra parte, es la oportunidad para que los representantes del kicillofismo en territorio villeguense plasmen sus ideales e ideas, especialmente el Dr. Tau que siendo candidato por el peronismo contaba con un programa en caso de ser electo. Aunque se debe considerar que ingresa una Gestión que está en marcha, todo hace suponer que en la negociación para aceptar habrá puesto sus condiciones.

Otro caso donde el resultado se verá con el tiempo.