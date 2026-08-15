Un sujeto fue aprehendido en General Villegas luego de violar la medida perimetral y atacar a su ex pareja portando un cuchillo

Esta tarde un hombre de 28 años fue aprehendido en General Villegas, luego que la Policía recibiera un llamado por su irrupción en un domicilio al que no puede ingresar por pesar una orden de restricción.

El sujeto se encontraba en el interior de una vivienda de la calle Monte Santiago y Ayacucho donde vive su ex pareja. Allí había ingresado sin autorización, desobedeciendo la medida que pesa sobre su persona de prohibición de acercamiento, amenazando a los presentes con cuchillo. A su vez habría agredido verbal y físicamente a su ex pareja.

Reducido por el personal policial actuante, el denunciado fue trasladado a la comisaría local, bajo los cargos de Desobediencia Fllagrante, Lesiones leves, Violación de domicilio y Amenazas agravadas, y el arma blanca secuestrada.