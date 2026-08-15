Operativo cerrojo en la zona por un violento robo, tipo comando, en Intendente Alvear

La Policía de La Pampa se encuentra llevando adelante un importante operativo cerrrojo, principalmente en el norte de la provincia, luego que en la localidad de Intendente Alvear un grupo de delincuentes, podrían ser cuatro, irrumpiera en una vivienda, dando un golpe tipo comando, con armas y de manera muy violenta contra los moradores.

Los ladrones habrían escapado con una imprtante suma de dinero.

Desde entonces, efectivos policiales se encuentran en distintos puntos de la zona requisando vehículos que circulan a fin de dar con los autores del atraco.