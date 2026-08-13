General Pinto: moto colisionó contra un automóvil, el motociclista fue trasladado al hospital

Cerca de las 21 horas del miércoles, una moto Yamaha 125 cc. impactó contra la parte delantera de un automóvil Peogeot, en una esquina, a una cuadra de la plaza principal.

Según testigos, el motocilcista habría manifestado que el acelerador se trabó y no pudo evitar la colisión a pesar que intentó frenar el rodado. No obstante, la maniobra permitió que la colisión no fuera tan violenta.

El auto, que conducía una mujer, la que resultó ilesa circulaba por calle San Martín, proveniente de Alsina, en tanto la moto lo hacía Por Gowland, desde Av, Mitre.

Producto de la caída, el joven, con golpes, al parecer sin gravedad, fue trasladaod al hospital por el SAME.

Durante su evaluación personal policial preservó el lugar del hecho hasta el retiro de las unidades.