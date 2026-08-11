General Pinto: convocan a encender una vela por Patricio Pacheco, a días del inicio del juicio por su muerte

En las primeras horas de la mañana del 8 de julio de 2023 Patricio Pacheco fue víctima de una puñalada mortal ascestada por Leonel Sancho (alias Lecherita).

Este crimer provocó un fuerte reclamo de la gente en las calles de la ciudad que decantó en una pueblada que representó un antes y un después en la sociiedad de General Pinto, que por estos días se muestra atenta al inicio del juicio por este homicidiocuyo debate comenzará el viernes 14, a las 8 horas, en Junín.

Previo a ello, y en ese contexto, familiares y amigos de Patricio Pacheco convocan para el miéroles 12 a as 19:30 horas a juntarse en la Plaza Principal para encender una vela en memoria de la víctima, exigiendo justicia.

La familia de Patricio Pacheco, que no aceptó un juicio abreviado, confía en que el proceso oral al que será sometido el único acusado, permitirá reconstruir las últimas horas de su hijo, determinando la realidad de los hechos, lo que tal vez permita que surgan nuevos responsables, como consideran que hubo la mañana de ese sábado de 2023.