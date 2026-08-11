General Villegas: fue recuperada la segunda Honda Tornado que había sido robada en la madrugada del sábado

En la madrugada del sábado, luego de haber cortado el tejido perimetral en Transporte Don Rosero, ubicado sobre la RN 188, un desconocido robó dos motocicletas Honda Tornado 250 cc. que se encontraban en el estacionamiento con el que la firma cuenta en el lugar.

Las cámaras de seguridad mostraron cómo el malviviente ingresó en dos oportunidades, a las 2:50 horas llevó la primera, luego, a las 3:20 regresó por la segunda.

En las primeras horas de la mañana, uno de los empleados de la empresa que se dirigía al lavadero, ubicado en la parte posterior del predio a bordo de un tractor, divisó una moto abandonada en el predio contiguo; al acercarse descubrió que se trataba de uno de los rodados de sus compañeros, al igual que el tejido abierto.

La otra moto no había podido ser recuperada en ese momento. La denuncia había sido radicada.

Desde entonces la Policía inició la búsqueda hallándola en las inmediaciones, oculta debajo de gramíneas, dentro de un terreno cercano al lugar del robo.

Acerca de la primera moto abandonada, los investigadores creen que la descartó al no poderla hacer arrancar, sobre la segunda, probablemente la disimulló para retirarla más tarde.

Hasta el momento no trascendió si se logró identificar al autor de las sustracciones.