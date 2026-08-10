Nota de vecinos del barrio La Trocha

A nota, una eslecie de carta abierta está fechada hoy lunes10 de agosto del 2026 y firmada por «VECINOS BARRIO LA TROCHA».

Cabe destacar que quienes la enviaron a Distrito Interior solicitaron mantener en reserva su identidad, ya que la prevención es que nadie quede indicado como referente o responsable de este pedido.

A la Municipalidad de General Villegas, Dr. Gilberto Alegre, Estación de Policía Comunal de General Villegas, Concejo Deliberante y medios. A todos:

En los últimos tiempos hemos observado con temor el regreso al barrio de personas que estuvieron detenidas/presas y que lamentablemente, como es de público conocimiento, están cometiendo nuevos delitos y esto sin lugar a dudas genera: aumento de robos a casas y en via publica, consumo en espacios públicos y peleas constantes, más aún los fines de semana, lo que no permite que niños, adultos y el resto de un barrio puedan circular con tranquilidad.

Vivimos con miedo de salir a trabajar, de que nuestros hijos vayan a la escuela, a realizar sus actividades o simplemente regresar a casa después de salir por la noche. No estamos en contra de la reinserción, PERO EXIGIMOS VIVIR SEGUROS Y QUE SE CUMPLA LA LEY.

Los vecinos honestos y trabajadores del barrio Trocha merecemos vivir en paz y sentirnos seguros en nuestro hogar.

Recordamos que en estos últimos años hubo, varios asesinatos, peleas que son innumerables, incendios a viviendas, robos y así seguimos sumandos causas. Y la pregunta que nos hacemos todos, HASTA CUANDO?.

Por todo lo expuesto solicitamos: MAYOR PRESENCIA POLICIAL Y PATRULLAJES DIARIOS (SOBRE TODO POR LA NOCHE Y FINES DE SEMANA), INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD (y en lo posible que funcionen) EN ESQUINAS Y PUNTOS CONFLICTIVOS DEL BARRIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE RECUPEREN LA LIBERTAD Y REINCIDEN EN EL DELITO EN NUESTRA ZONA, DENTRO DEL MARCO DE LA LEY.

Cabe remarcar que las policías comunales no responden con la urgencia que se requiere al momento de realizar un Ilamado de emergencias, quizás por falta de personal, no lo sabemosy es un tema que nos excedeNO SOLO NECESITAMOS SER ESCUCHADOS, SINO AYUDADOS Y QUE NOS DEN RESPUESTAS CONCRETAS, SOLUCIONES. Basta de mirar hacia otro lado y seguír estigmatizando un barrio.

La trocha merece extirpar de rafz todo lo que no permita salir adelante a todo un barrio que pide a gritos ayuda.

Sin otro particular, saludamos a todas las personas arriba mencionadas y a toda la comunidad.

VECINOS DEL BARRIO TROCHA.