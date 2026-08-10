Empresas que crecen: AGROCHERY desembarcó en la zona a través de TRAMAVI, en General Villegas

Las primeras unidades de la división agro de la cada vez más instalada marca de origen chino, ya se encuentran expuestas en el concesionario de la firma TRAMAVI, de la familia Palau, hoy con los hijos de Horacio, Ignacio (izq) y Federico, ubicado a metros de la RN 188, en el ingreso principal a General Villegas (junto al hotel Océano).

Agrochery es una marca de tractores y maquinaria agrícola de origen chino, perteneciente a la división de maquinaria pesada vinculada al grupo Chery/Zoomlion, con más de una década de presencia en el mercado argentino. Es importada y respaldada en el país por American Agro a través de una red de concesionarios oficiales alos que se suma la firma villeguense.

TRAMAVI, que no ha dejado de inovar y estar a la altura de la demanda del campo, vuelve a destacarse con un producto que reune la potencia, confort, prestación y precio que el productor agropecuario o el contratista buscan.

En cuestiones comerciales, el mercado, cada vez más competitivo, exige creatividad a partir de la apertura que éste experimenta; cambio que la familia Palau interpretó y matrializó con este estreno.

Desde el viernes se pueden ver exhibidos los primeros tractores, algunos de los cuales pronto estarán aportando a la cadena productiva.

Para conocer más de esta novedad, al igual que otros productos, como los que comercializa desde siempre, de Agrometal, hay dos maneras de hacerlo, vía Instagram: @tramavimaquinarias, o vía Whtasapp: 3388675200.

Sobre TRAMAVI

Horacio Palau, integrante de la firma Palau y Conde S.A durante mas de 20 añios en Lincoln, emprende un nuevo desafio formando su propia empresa a la que denomina TRAMAVI; iniciando sus actividades en el año 1996 con la concesión de sembradoras Agrometal y maicero Degrande, marcas lideres en el sector.

Con el correr del tiempo se incorporaron a la empresa distintas marcas en implementos agricolas, atendiendo, como en este caso con AGROCHERY, las demandas del secor.

Desde TRAMAVI expresan que «ntendiendo cuales son las necesidades de los clientes, contamos con un amplio stock en repuestos y un excelente servicio posventa, apuntando siempre a la profesionalización en todas nuestras áreas para dar una solución rápida a nuestros clientes.

Nuestros valores serán siempre la honestidad y el compromiso, los cuales fueron inculcados por Severo Palau, padre de Horacio, quien se dedicó a la venta de maquinaria agrícola por mas de 40 añios, ganándose el respeto y la confianza del hombre de campo, y quien aún hoy sigue siendo un ejemplo de honestidad, emprendimiento y responsabilidad para toda la gente que lo haya cononocido y en especial para sus hijos y nietos».