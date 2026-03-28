Leporati informó que Atlético firmó un convenio con la Provincia y construirá la pileta climatizada (AUDIO)

El presidente del club Atlético contó esta mañana en el programa Las Cosas por el Aire, en FM Peregrina (92.9), que la institución que preside, firmó hace aproximadamente unos 20 días, un convenio con la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Cultura y Educación, mediante el cual se construirá la pileta de natación climatizada.

Audio entrevista a Eugenio Leporati

El acuerdo se da en el marco de la construcción del edificio de la Escuela Media N° 11, en la ciudad cabecera, en cercanías del Jardín N° 913 y la Escuela Primaria N° 17. Actualmente el servicio secundario, con orientación a la modalidad Educación Física, funciona en las instalaciones que utilizó oportunamente el Jardín de Infantes N° 913, en Lavalle y Fasciolo.

El club y el área provincial acordaron que la institución deportiva cederá horas para las clases y prácticas que se requieran, y a cambio el Estado provincial contribuirá con la construcción y mantenimiento una vez en funcionamiento.

Leporati precisó que se construirá en el actual natatorio, para lo cual se requieren algunas modificaciones como reducir la profundidad. Atlético cuenta con la red de gas hasta el lugar, obra que encararon oportunamente con visión de futuro, y se dejó una instalación para ser utilizada con este fin si se daba la oportunidad, así mismo dijo que no descartan que el funcionamiento sea con electricidad, lo que resultaría más económico, recurso con el que también cuenta, por la misma razón anterior. Otro punto es el tipo de cerramiento que se utilizará, el que es motivo de análisis.

La firma es un hecho, y en ello tuvo que ver la Inspectora Jefe Distrital, Susana Garat, quien acercó a las partes.

De no mediar inconvenientes, para el invierno del 2027 la pileta climatizada ya podría ser un hecho, concluyó el presidente.