Una persona fue apuñala y trasladada al hospital, el presunto atacante fue aprehendido

Alrededor de la medianoche en la calle Monte Santiago, entre Tucumán y Tacuarí, una persona resultó herida con arma blanca, presuntamente en medio de una pelea. Tras recibir al menos una puñalada, el joven hombre de unos 28 años fue trasladado al hospital por el SAME.

El sujeto indicado como el atacante, conocido en el barrio donde ocurrió el hecho, por su apodo, se había dado a la fuga siendo buscado por la Policía. Más tarde pudo ser interceptado a unas cuadras del lugar y puesto a disposición de la justicia.

Casi en simultáneo con este hecho, también sobre la calle Montesantiago, en cercanías de la calle Salta, siempre en el barrio la Trocha, se produjo un confuso episodio en una vivienda a la que habrían intentado incendiar. Los atacantes habrían sido un grupo de personas jóvenes. La Policía no había determinado si ambos hechos estaban relacionados.