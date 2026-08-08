ESTA MADRUGADA: tras cortar un tejido robaron dos Honda Tornado de un transporte en la RN 188

Lo más llamativo es que el ladrón ingresó dos veces al mismo lugarubicado sobre la RN 188 en general Villegas, tras cortar un tejido. A las 2:50 horas llevó la primera, luego, a las 3:20 regresó por la segunda.

Las motos se encontraban en una especie de garage abierto que se encuentra en la parte posterior del predio de Transporte Don Rosendo, ubicado sobre la RN 188.

El malviviente que quedó registrado en las cámaras de seguridad robó dos Honda Tornado 250 cc. una de las cuales abandonó, tirada en el piso, a unos 100 metros del alambrado cortado, en un predio que se encuentra detrás de Don Rosendo; aparentemente porque no logró hacerla arrancar. La otra no apareció.

Los rodados pertenecen a choferes de la empresa, una de las motos se encotraba allí porque su propietario se quebró una mano, por lo tanto, al no requerirla para movilizarse, no la retiró.

Del atraco se dieron cuenta cuando uno de los empleados que se dirigía al lavdero, ubicado en la parte posterior, a bordo de un tractor, observó una moto tirada en un lote contiguo. A partir de ello cayeron en la cuenta de lo ocurrido; luego, al revisar las imágenes pudieron reconstruír el episodio.

Esta mañana redicaban a denuncia.