Murió Jorge Messi

Jorge Messi, el papá de Lionel Messi y una figura decisiva en la vida personal y profesional del capitán de la selección argentina, murió a los 68 años en un sanatorio de Rosario, por complicaciones en el estado de salud que atravesaba por una grave enfemedad.

La noticia golpea de lleno al mundo del fútbol y especialmente a Rosario, la ciudad donde nació Lionel y donde comenzó una historia familiar inseparable de su carrera deportiva. Jorge Messi fue mucho más que el padre del mejor futbolista del mundo: durante años también fue su representante, su sostén y una de las personas más influyentes en cada paso importante de su trayectoria.

La muerte de Jorge Messi trae el recuerdo de lo ocurrido dos meses atrás, el día del del debut de la selección argentina en el Mundial. Argentina le ganó 3 a 0 a Argelia, con tres goles de Lionel Messi, pero una de las imágenes más fuertes de la jornada no estuvo solamente en el resultado ni en la actuación extraordinaria del 10: después de convertir el primer gol, Leo rompió en llanto.

La escena llamó la atención de todos. Messi festejó emocionado, se tapó la cara con la camiseta y no pudo contener las lágrimas. Después del partido, lejos de atribuir esa emoción al debut mundialista o a una cuestión deportiva, el capitán argentino dio una explicación breve, íntima y cargada de sentido.

“Pasé unos días difíciles”, dijo Messi, y habló de una situación “personal y familiar”, aunque eligió no dar más detalles. También agradeció el acompañamiento de sus compañeros y del cuerpo técnico en medio de ese momento delicado.

En ese momento, sus palabras quedaron abiertas. No hubo precisiones públicas sobre el motivo del dolor. Pero en las horas siguientes empezaron a circular versiones sobre el delicado estado de salud de Jorge Messi, que se mantenían bajo absoluto hermetismo. La familia finalmente emitió un comunicado en el que confirmó el papá de Leo estaba enfermo.

Jorge Messi acompañó desde siempre la carrera de Lionel. Estuvo en el traslado a Barcelona cuando el club catalán apostó por aquel chico rosarino que deslumbraba desde las inferiores de Newell’s y que necesitaba un tratamiento hormonal para poder desarrollarse físicamente. Padre e hijo vivieron allí un buen tiempo separados del resto de su familia. Desde entonces, su figura quedó ligada a cada etapa de la vida deportiva de Leo: Barcelona, la selección argentina, París Saint-Germain, Inter Miami y cada negociación clave de su carrera.

De perfil bajo, pero con peso propio en el entorno del capitán, Jorge Messi fue durante décadas una presencia constante. En los momentos de gloria y también en los más difíciles, apareció como una de las personas de máxima confianza de Lionel.