Ex alumnos y padre de alumnos de la Esc. N° 11 de Germania: «Esta escuela nos iguala y crea identidad»

Al finalizar el acto por la inauguración de las obras de puesta en valor y refuncionalización en el edificio de la Escuel Primaria N° 11, hablamos con dos ex alumnos de ese establecimiento, que actualemnte concurren al CEA, la Escuela Agropecuaria, el último servicio creado en la localidad perteneciente al distrito de General Villegas.

Estos adolescetes que se encontraban entre quienes concurrieron a este acontecimiento, recordaron con gusto su paso por la primerai, uno de ellos, proveniente de Mendoza, contó que concurrió el ultimo año en la primaria, no teniendo inconvenientes para adaptarse y querer al nuevo lugar. Ambos coincidieron en la importancia del mantenimiento y mejora de las instalaciones, al considerar que la escuela, y sobre todo la comunidad lo merecen, reconociendo el capital humano que siempre fue destacado en este establecimiento educatido.

Al hablar, al oirlos, no hace falta indagar demasiado para comprender el fuerte sentido de pertenencia que les produjo ser alumnos de la EEP N° 11.

Respecto al vecino mayor, padre de dos alumnos que actualmente concurren a la escuela «Juan Bautista Alberdi», y también ex alumno; lo interceptamos en momentos que con uno de sus hijos recorría uno de los patios intervenidos cuya obra acababa de ser inaugurada, al igual que buena parte del antiguo edificio.

Agradecido por la calidad educativa, rasgo distintivo de los equipos directivos y de docentes que fueron pasando através de los años, contó que desde siempre esta escuela iguala a la gente de Germania socialmente, sin distinciones de cargos, profesiones, apellidos, posesiones, dado que es la única escuela primaria, pero además porque el cuidado de estos aspectos ha sido siempre un detalle cuidado.

Durante la recorrida apreciaba gustoso los trabajos terminados, disfrutando el haber pasado por ese lugar siendo niño, y hoy poder hacerlo como padre, acompañando a sus dos hijos que estudian en el mismo lugar que lo hizo él.

La obra de refuncionalización y puesta en valor, da mayor comodidad, pero sobre todo una prolongación en el tiempo, garantizando el dictado de clases, el desarrollo de los objetivos pedagógicos, garantizando continuidad en un espacio seguro y confortable.