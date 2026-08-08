La obra inaugurada en la Esc. N°11 de Germania generó la misma unión que la Selección durante el Mundial

Este viernes quedó inaugurada, tras un año de trabajos, la obra de refacción en el edificio de la Escuela Primaria N° 11 «Juan Bautista Alberdi», en la localidad de Germania, distrito de General Pinto.

La tarde entregó un día apto para un acto al aire libre, con algo de viento, que contribuyó a que las banderas flamearan más.

Muchos de los concurrentes iban a ver por primera vez la escuela terminada. La fachada que luce impecable y resalta aún más, a pesar que en si la estructura es imponente, con la flamante pintura, adelantaba de alguna manera, lo que verían en el interior.

Los oradores, algunos muy emocionados, como el Delegado Municipal, que fue alumno de este colegio, destacaron la importancia de las mejoras edilicias, las que además de representar intervenciones necesarias, resultan un mimo para continuar, en el caso de la Directora; el intendente sostuvo el esfuerzo que representó para el municipio esta concreción, sin embargo es parte del sacrificio justificado cuando se trata de Educación, que representa uno de los pilares de la Gestión. Rodriguez, agradeció a la comunidad educativa el acompañamiento. La Inspectora Jefe, enfatizó en la respuesta que se le da, o intenta dar a los establecimientos educativos de todo el distrito, algunos de los cuales, como el caso de la escuela primaria de Germania, que es la única en ese nivel (como ocurre con los restantes niveles), por lo tanto, alcanza a todos cuando se logran soluciones. Finalmente Guerrera, remarcó la importancia del Estado presente, marcando la diferencia que existe entre Estado y Gobierno, a pesar de ello, el discurso escpó de lo político, aunque no dejó pasar la oportunidad para marcar los puntos en las políticas del Gobierno nacional, que de no ser por el de la Provincia y el municipal, estas obras no hubiran sido posibles. Destacó también la educación pública, herramienta principal, o única, para obtener los conocimientos que permitirán superarse en el futuro.

Es inobjetable el resultado de la intervención del edificio. Permiten que la energía de la counidad educativa estpe puesta en lo pedagócico o el alcance de otros logros, desde un ámbito cómodo y confortable, como se encuentra ahora el colegio que mantiene intacta, y probablemente en aumento, el sentimiento de pertenencia e identidad; así lo demostró la gente que no disimuló su asombro y alegría, juntos por y en esta misma causa; lo más aprecido a lo que la Selección nacional fue capaz de generar en el reciente Mundial.

Detalles de la obra

Los trabajos incluyeron la refacción total de cada baño, que demandó levantar el piso existente y acondicionar cañerías; construcción de contrapisos y piso calcáreo nuevo; cambio de divisiones entre sanitarios por nuevas de aluminio; colocación de revestimientos en su totalidad; disminución de la altura de cielorraso; cambio del piletón existente por una mesada de granito con bachas de aluminio; y reemplazo de las carpinterías de madera por aluminio con vidrios laminados para mayor seguridad.

Por otro lado, se realizaron revoques en la totalidad de las superficies afectadas del edificio y se llevaron a cabo trabajos de pintura tanto en el interior como en el frente de la escuela.

Además, el antiguo laboratorio que se encontraba en desuso fue refaccionado y acondicionado, y reconvertido en un espacio destinado a la preparación de desayunos y meriendas.

Asimismo se reacondicionó casi por completo la instalación de agua, se hicieron nuevos los pisos de los patios con sus respectivos desagües, y se hicieron los desagües pluviales nuevos, como así también, el cambio en las bajadas de canaletas. Finalmente se repararon los portones de los patios.