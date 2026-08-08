Coronel Charlone: se realiza una obra clave en los desagües pluviales

Desde la Gestión local se continúan ejecutando obras de infraestructura en el distrito; en este caso puntual, en la localidad de Coronel Charlone, con el objetivo de mejorar los servicios y acompañar el crecimiento de la comunidad.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, se lleva adelante la colocación de caños para el sistema de desagües pluviales en las calles Eduardo Racedo y Sojo, una intervención fundamental que permitirá optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y brindar una solución a una demanda del casco urbano.

La obra se desarrolla en un punto estratégico de la localidad. La calle Eduardo Racedo corre en forma paralela al trazado ferroviario, mientras que la calle Sojo constituye una de las arterias principales que desemboca en el cuadro de la estación, atravesando las vías del tren. Esta ubicación convierte a la intervención en una mejora significativa para la circulación y el drenaje del sector.

Con esta inversión, el Municipio continúa impulsando obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, generan mejores condiciones para el desarrollo urbano y preparan a la localidad para futuros desafíos, aseguraron desde el Ejecutivo municipal.