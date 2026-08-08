General Pinto: a un paso que Nación ceda las viviendas al Municipio para que puedan ser entregadas (VIDEO)

En una entrevista con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Pinto, Facundo Blanco, abordamos dos temas que son de suma importancia, la obra de las 109 viviendas que desde el 2023 se encuentra paralizada, y el sueldo de los empleados municipales, teniendo en cuenta el aumento en el mes de julio, y el próximo encuentro del Ejecutivo con los gremiso previsto para el mes de septiembre.

El funcionario adelantó que se está a solo una firma de la cesión de las unidades habitacionales de Nación al Municipio, explicando los alcances y detalles de la negociación que permitirá a los beneficiarios acceder antes que termine el año a una casa; por otra parte, confirmó que apenas se logre el pedido, que sería inminente, el acto de entrega se haría con las viviendas tal como están.

En ese sentido Blanco reconoció que la gente ha esperado demasiado, al tiempo que remarcó, esa demora excedió a la Gestión local.

Optimista de que se produzca el traspaso, adelantó que apenas suceda se enviará el listado de inscriptos al Ministerios de Hábitat para que determinen quienes están en condiciones de acceder, y a partir de allí se avanzará en el proceso de adjudicación, tal como ocurrió días pasados en la localidad e Iriarte.

Por otra parte, en la nota Blanco se refirió al reciente aumento de sueldo que percibieron los trabajadores municipales, sobre el que se volverá a hablar (municipio – gremios) en el mes de septiembre. El objetivo es, en medio del contexto económico en que se encuentra la economía del país, no quedar por debajo de la inflación. «Hoy estamos unos puntos apenas por encima de ésta», reconoció.