General Villegas y Leandro N. Alem entre los municipios con más extranjerización de tierras de la Provincia de Buenos Aires

Entre los 30 municipios que figuran con la mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros en territorio bonaerense, Leandro N. Alem aparece en el 8° lugar, con el 10%, mientras que General Villegas en el 22°, con un 6%, mismo porcentaje de otros ocho municipios.

El estudio fue realizado por investigadores vinculados a la UBA y el CONICET, quienes estimaron que cerca de 13 millones de hectáreas de la Argentina pertenecen a propietarios extranjeros.

El informe aclara que el porcentaje no siempre refleja la magnitud del fenómeno. Si el análisis se realiza por superficie total, el orden cambia considerablemente.

El municipio con mayor cantidad de tierras extranjerizadas es Juárez, con 67.951 hectáreas, seguido por General Villegas, con 38.658; Balcarce, con 26.841; Guaminí, con 24.947; y Leandro N. Alem, con 16.113 hectáreas.

En tanto, La Plata registra 6.375 hectáreas en manos extranjeras, mientras que partidos más urbanizados, como Avellaneda, Merlo o Moreno, presentan menores superficies debido a la escasa extensión de suelo rural disponible.

Ranking completo en Provincia de Buenos Aires

Campana: 50%

Zárate: 25%

Benito Juárez: 13%

Exaltación de la Cruz: 12%

Almirante Brown: 12%

Presidente Perón: 12%

Ezeiza: 11%

Leandro N. Alem: 10%

Florencio Varela: 10%

Esteban Echeverría: 10%

La Plata: 10%

Moreno:10%

Pilar: 9%

Ramallo: 8%

Marcos Paz: 8%

Monte: 8%

General Rodríguez: 7%

Merlo: 7%

Mar del Plata: 7%

Balcarce: 7%

Pergamino: 6%

General Villegas: 6%

Arrecifes: 6%

Avellaneda: 6%

San Vicente: 6%

Guaminí: 6%

General Lavalle: 6%

Villa Gesell: 6%

Miramar: 6%

Adolfo Alsina 1%

Un fenómeno que excede a la provincia

Según el Observatorio de Tierras, cerca del 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, ya pertenece a empresas, personas físicas o Estados extranjeros.

Los investigadores advierten que ese promedio nacional puede resultar engañoso, ya que esconde situaciones mucho más críticas cuando el análisis se realiza por departamentos. De acuerdo con el relevamiento, 36 departamentos argentinos ya superan el límite de extranjerización previsto por la ley, mientras que en Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta) la participación extranjera supera el 50%.

También aparecen entre los casos destacados Campana, en la provincia de Buenos Aires, e Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), todos ubicados sobre el corredor estratégico de la hidrovía del río Paraná.

Para los investigadores que elaboraron el informe, la discusión no pasa únicamente por la llegada de inversiones extranjeras, sino por la protección de recursos considerados estratégicos, como el agua, los minerales, las tierras productivas y los corredores logísticos. En ese sentido, sostienen que una flexibilización de la Ley de Tierras no necesariamente garantiza mayores inversiones, pero sí podría favorecer una mayor concentración de la propiedad sobre áreas de alto valor geopolítico y económico.