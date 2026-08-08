CON INFORMACIÓN OFICIAL: lo hallaron con drogas en un hotel alojamiento de General Villegas, quedó detenido

La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilíicitas de Trenque Lauquen (Pehuajo), lIlevó adelante amplios operativos en el marco de las PP Nro. 2865/26 – 4416/26 – 2324/26 caratuladas «Infracción a la Lev 23.737». con intervención de la Ayudantía de Causas Compleias y Estupefacientes Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Raúl Carini Hernández.

Las investigaciones, iniciadas en el año 2026 en las ciudades de General Villegas, Rivadavia y Trenque Lauquen, permitieron en primera instancia identificar un masculino de nombre Franco Raúl Burgos, de 42 años de edad, con domicilio en calle 42 entre 5 y 7 de la ciudad de Ameghino, sujeto que concurría a la ciudad de General Villegas, alojándose en un local nocturno (Motel Seducción), sitio donde se instalaba, fraccionaba la sustancia estupefaciente y comenzaba con el comercio de drogas, esta situación es puesta en alerta mediante Ilamado 911 a la Estación de Policía de Seguridad local, quienes de forma inmediata concurren al sitio, neutralizan el accionar delictivo, preservando de forma satisfactoria la escena del hecho, lo que posteriormente le permitió a los detectives de drogas ilicitas reconstruir las acciones ilícitas, procediendo al secuestro de varias dosis de cocaína, telefonía celular, balanza digital y otros elementos de interés para la investigación.

Consecutivamente se logra individualizar a Miguel Ángel Parra, de 33 años de edad, con domicilio en calle José Vílchez 242 de la ciudad de América Partido.de Rivadavia, persona que desplegaba su accionar ilícito en dicha comunidad, se destaca en la etapa investigativa, la colaboración del area de la Secretaria de Seguridad de esa ciudad, y de la Jefatura Departamental de dicho distrito.

Los procedimientos, un total de tres allanamientos, permitieron el secuestro de varias dosis de clorhidrato de cocaína – marihuana, fragmentadas – fraccionadas, listas para ser comercializadas a potenciales clientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos materiales para el corte y fraccionamiento de la sustancia ilícita.-

A raíz de las diligencias ejecutadas, se logran reunir elementos de prueba irrefutables, que permitieron conformar el cuerpo de la prueba, y de esta manera la autoridad iudicial de intervención, solicita al Juez de Garantías interviniente la Detención de los encartados, resolviendo el magistrado favorablemente dictaminando la Conversión de Aprehensión en Detención de los nombrados, Franco RaúI Burgos, y Miguel Angel Parra.