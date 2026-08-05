Tambores de 200 litros en el medio de la calle, no son la nueva decoración; el verdadero motivo

Hay dos puntos de la ciudad de General Villegas en los que los tambores de 200 litros, cuyo fin inicial es la contención de aceites u otros fluídos, que ofician de balizas o indicadores de que hay algún peligro.

Derrames cloacales en Estrada y Compagnucci, y Estrada e Ituriz

Roturas y tambores en estrada y Compagnucci

En los dos casos donde se observan desde hace un tiempo, quizá demasiado prolongado, hay roturas en el asfalto por distintas razones, uno de los grupos de tambores se encuentra en la calle Estrada y Compagnicci, detrás del Hogar de Ancianos, y los restantes en Alvear y Arenales (esquina de Longo).

En los dos casos el asfalto cedió de alguna manera y el estado en que se encuentra es un riesgo real para cualquier vecino que circule por esos lugares. Los tambores son la manera «más elegante» que se encontró y de manera provisoria (para siempre) de advertir.

En el primer caso, el de Estarda y Compagnucci, ABSA viene teniendo serias dificultades en el lugar, incluso, a metros de los tambores, uno de los cuales tapa parcialmente un pozo (a unos centímetros con otro ocurre lo mismo), hay aguas servidas en la calle, y a una cuadra, en Estrada e Isturiz, se encuentra la tapa cuyos derrames cloacales son vitalicios, y sin solución, como tantos otras roturas de la empresa de la Provincia.

En el segundo, la responsabilidad es del municipio. Allí cedió el asfalto alrededor de una tapa de los desagües pluviales y al caer hacia el fondo quedó el hueco que se observa a simple vista, a su vez, a escasos metros, sobre el cordón de la vereda, en avenida Alvear, se encuentra uncorralito de maderas donde la boca de tormenta también cedió.

Se estima que en una semana aproximadamente commenzarán las tareas de reparación, dado que está demorada la licitación; se debe realizar un corte importante en el asfalto y reemplazar el paño en el que se debe reconstruir el espacio que contendrá la tapa.

Mientras se aguardan las intervenciones correspondientes, a diferencia de otras situaciones, los vecinos están lejos de acostumbrarse a que esto es parte del obligado nuevo paisaje urbano, y hacen saber su preocupación y descontento (en ese orden) ante la falta de acción.

Dada la cantidad de consultas, hicimos las propias y el resultado de las mismas es el informe que plasmaos en esta publicación.

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Tambores y rotura en Alvear y Arenales