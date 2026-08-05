El conductor del auto que chocó contra un árbol recibió el alta

Esta tarde, un joven de 32 años que circulaba a bordo de un Peugeot 206 por la calle Larrea, entre Irastorza y Avenida Mitre en General Villegas, colisionó sobre la vereda contra un árol.

El hecho se produjo al intentar esquivar una camioneta que salía de una casa.

La maniobra brusca produjo el zigzagueo y derrape del auto que tras subir a la vereda terminó de frente contra el árbol.

El único ocupante del auto, que en principio se ceyó, tqnía un corte en el rostro, en realidad había sufrido un golpe a la altura de la boca al pegar contra el volante.

Trasladado al hospital por el SAME para un chequeo general y descartar lesiones que no estuvieran a la vista recibió el alta alrededor de las 16 horas. El accidente ocurrió cerca de las 14 horas. Esta tarde, 18 horas, le realizarán un nuevo chequeo vinculado a su ART dado que todo ocurrió cuando se dirigía a su trabajo.