COBERTURA ESPECIAL: Germania atravesada por la emoción en los festejos de los 120 años de su fundación (VIDEO)

El pasado viernes la comunidad perteneciente al distrito de General Pinto vivió momentos de honda emoción al celebrar los 120 años de su fundación; pero lo realmente significativo, fueron las dos décadas que transcurrieron desde el centenario que, está a la vista, fue el símbolo de la unión de la sociedad germaniense, y las sensaciones vividas por entonces están intactas, incluso, más vivas que nunca, sobre todo al recordar a aquellos vecinos que no están físicamente, que en realidad no son tantos, pero han dejado una huella profunda con su participación oportunamente.

Por citar algunos, «Ratón» Ocampo, el Delegado Municipal, un verdadero personaje del pueblo, y Guillermo Pagnanini, quien apenas unos días después del centenario sorprendió con su muerte; el Museo, lleva su nombre, dado que fue el mentor de esa obra que fue reinaugurada este fin de semana.

Cada uno de los oradores en el Acto Central fue la muestra acabada de lo mencionado anteriormente.

Dado lo significativo que resultó, desde DISTRITO INTERIOR TE VÉ, decidimos realizar este Especial de los 120 años. Un documento del tiempo que confirma el valor de las comunidades del interior, su gente, sus autoridades, y sobre todo su cultura, su idiosincrasia.