Se incendió una camioneta que se encontraba estacionada en un patio

El siniestro ocurrió en el aptio de una vivienda que se encuentra ubicada en el barrio El Cardal, esquina Bacacay y Güemes.

Una camioneta Chevrolet S10 que se encontraba estacionada en el patio de la casa comenzó a incendiarse presumiblemente por una falla eléctrica. El rodado no estaba en marcha, según los primeros datos.

Un vecino comentó que hace pocos días su propietario la había retirado del taller mecánico.

Los bomberos intervinieron rápidamente evitando que el fuego provocara mayores daños.