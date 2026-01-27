En Piedritas descartaron en el basural, una oveja moribunda, agusanada

La imagen, por demás de cruel, fue registrada esta mañana en el lugar, y enviada a Distrito Interior, como muestra del repudio que genera esta acción.

Apenas se supo de la presencia del animal en el basurero, unas personas se acercaron al lugar con el fin de rescatarla para salvarla, pero lamentablemente al llegar, debido al avanzado estado de deterioro del ovino resulta imposible, salvarla.

«Tiene la panza comida, las tripas colgando; hasta las costillas comidas por los gusanos», describió horrorizada, la persona que nos puso al tanto de tamaña barbarie.

Acerca del hereje que llevó adelante este acto, no hay un nombre propio que lo identifique, pero las voces coinciden en un apodo, que sería el mismo de otra situación similar, aunque en el caso anterior, el animal, también ovino, pudo ser rescatado.