Ya está a la venta: presentaron el premio mayor de la rifa de la cooperadora del hospital de General Villegas (VIDEO)

La cooperadora del hospital de General Villegas presentó en sociedad el premio mayor de la rifa que acaba de lanzar. La anterior tuvo para el último sorteo 10.000 dólares, la que acaba de salir a la venta tiene un Fiat Cronos 0 kilómetro.

A este sustancial aumento en el premio, se le suman otros cambios que no han impactado en el precio de este año. La rifa se puede abonar en 11 cuotas de 20.000 pesos y el pago contado juega por un Iphone 17 Pro Max.

Los vendedores ya l aofrecen desde este lunes, por ahora en la ciudad cabecera, pero en breve lo harán también en los pueblos, con indumentaria y acreditaciones facil de ser identificados.

Para adquirila antes de ser vsitados pueden comunicarse con la coordinadora de la Rifa Rosa Martínez al 3388 413625.