El joven accidentado con su moto el sábado, fue trasladado a un centro de mayor complejidad, continúa grave

Alejandro Ezequiel Ruíz, de 31 años, impactó violentamente con us moto, una Honda Twister 250 cc contra una camioneta estacionada sobre la calle Moreno, a metros de la comisaría.

Como consecuencia del hecho sufrió múltiples fracturas y un severo traumatismo encefalo craneal por lo que su estado de salud a partir de allí fue muy grave.

Hasta el domingo permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de General Villegas, desde donde fue trasladado al hospital de alta complejidad Esteban Echeverría, en Monte Grande, donde permanece en el mismo estado, aunque estable.

Dado este cuadro la familia y amigos, iniciaron una cruzada con el fin de recaudar fondos para que su padre pueda costear los gastos que le insumirá estar junto a su hijo, para ello se dispuso una campaña con el fin de lograr juntar diferentes elementos que permitan organizar un bono contribución.

Quienes estén dispuestos a colaborar, los contactos son: 3388 512930 / 52-6794 / 414892