Allanamientos positivos en General Pinto esta mañana: secuestraron 4 motos por ruidos molestos y maniobras peligrosas

En el marco de actuaciones por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y a la Ordenanza Municipal N.º 4864, el Juez de Faltas Municipal de General Pinto, Dr. Juan Cruz Blanco, otorgó las órdenes para la realización de cuatro allanamientos en la ciudad cabecera.

Los mismos se realizaron apenas comenzaba a amencer. Sumados los que se llevaron a cabo el pasado viernes, son 11 los allanamientos y 10 los rodados que se secuestraron por los mismos motivos.

De los allanamientos participaron efectivos de la Estación de Policía Comunal General Pinto, el Grupo Táctico Operativo (GTO), personal del Destacamento Germánia y personal del Sistema de Emergencias 911.

Desde la Jefatura de la Policía Comunal destacaron los resultados obtenidos, al tiempo que aseguraron que el hecho de llevarlos a cabo no da por terminadas las tareas, por el contrario, reafirma el compromiso con la comunidad para mantener el orden y garantizar la seguridad, intentando con estas acciones disminuir al máximo los riesgos a que se exponen y exponen a los vecinos, quienes conducen de manera temeraria y/o desafiando con escapes reformados.

La autoridad policial a su vez, remarcó la importancia de continuar recibiendo todos los datos y sugerencias que permitan continuar trabajando por el bien común.