Con récord de asistencia, concluyó la 7° edición del Festival de Invierno en General Pinto

Con éxito y una masiva participación de la comunidad, finalizó la 7° edición del Festival de Invierno que se ralizó a lo largo y ancho de distrito.

La propuesta desplegada durante las vacaciones de invierno reunió a los más chicos y resto de las familias en torno a espectáculos y actividades recreativas de primer nivel.

«El Festival reafirmó el compromiso del Estado local con el derecho al acceso a la cultura, transformando espacios públicos, culturales e instituciones educativas en escenarios de encuentro, recreación y celebración popular», manifestó Celia Gariboldi, Directora de Cultura.

Con el objetivo de garantizar que las propuestas llegaran a cada localidad del distrito, las actividades se descentralizaron y desarrollaron en múltiples sedes, asegurando, de este modo, el acceso de maneraequitativa para todos los vecinos. Entre los principales escenarios se destacaron:

– Salón Cultural de General Pinto

– Salón Cultural de Germania

– Escuelas Primarias de Coronel Granada e Iriarte

– Parque de la Estación

– CEF N° 58

Cifras

– Más de 4.000 niños, jóvenes y familias colmaron las funciones y espacios recreativos en todo el distrito.

– Fueron 19 funciones gratuitas que incluyeron obras de teatro, títeres, cine, shows musicales y talleres.

– Más de 100 artistas y técnicos locales, regionales y de la provincia de Buenos Aires impulsaron el evento.

Balance

Desde la organización expresaron un profundo agradecimiento a la comunidad por acompañar cada propuesta, ratificando el valor de acercar a las infancias al arte, la cultura pública y el disfrute colectivo.