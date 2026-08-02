Germania: agradecimiento de la cooperativa a los vecinos por «el aguante» después de la tormenta

Luego que la tormenta causará serios daños en el tendido eléctrico dejando a la localidad sin luz, el trabajo de la cooperativa eléctrica debió ser contra reloj para volver a la normalidad, lo que requirió además del compromiso extra del personal, la contratación de una empresa porque con lo disponible no sería suficiente a pesar de la predisposición.

Con un conjugado a los vecinos, desde el ente germaniense, dieron detalles de lo actuado y destacaron el acompañamiento y entendimiento de los usuarios.

Comunicado de la cooperativa

«La Cooperativa de Servicios Públicos de Germania desea expresar su más sincero agradecimiento a toda la comunidad por el acompañamiento, la paciencia y la comprensión demostrados durante el corte del servicio eléctrico ocasionado por la fuerte tormenta que afectó nuestra localidad.

Desde el primer momento, nuestro personal trabajó intensamente para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Además, con el objetivo de acelerar las tareas, se contrató una empresa de otra localidad para reforzar los trabajos, principalmente en las zonas rurales, donde los daños fueron de mayor magnitud.

Sabemos las dificultades que esta situación generó y valoramos profundamente el apoyo y la confianza de cada vecino.

Continuaremos trabajando con compromiso y responsabilidad para garantizar un servicio cada día mejor.

Muchas gracias por acompañarnos y comprender esta situación.»