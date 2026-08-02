Vecinos indignados y al límite: «Anoche fue imposible dormir» (VIDEO)

General Villegas no escapa a lo que padecen muchas ciudades del país con las motos, sus escapes reformados y los cortes, que se dan principalmente durante las madrugadas.

En el caso de General Villegas hay un sector que anoche se vio desbordado y las quejas se multiplican por decenas, incluso algunas personas sienten que alcanzaron el límite.

Por estas horas el pedido a las autoridades competentes es al unísono para que intervengan a fin de desalentar estas prácticas que pueden dejar como saldo hechos lamentables.