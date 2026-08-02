General Villegas: denunciaron anoche la usurpación de una vivienda en la calle Manuela Pedraza
Anoche fue readicada la denuncia por la usrupación de una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Manuela Pedraza, entre Ulla y Avenida Chassaing Sur.
Fueron los vecinos que alortaron a los propietarios de la situación. La vivienda cuenta en su frente con un tapial alto y puerta y portón de las mismas condiciones.
La usurpación se habría cometido entre la noche del viernes y la tarde del sábado, de acuerdo a los datos con los que contaba la denunciante.
Posteriormente a la denuncia la Policía intervendría para ponerse al tanto de la situación y obrar en consecuencia.