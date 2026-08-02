Luego de casi 24 horas, Germania recuperó el servicio eléctrico

La comunidad sufrió serias consecuencias producto de la tormenta del viernes por la noche. Entre otros daños, una buena parte del tendido eléctrico que alimenta el égido urbano, cedió junto con las palmeras que lo sostienen.

Desde entonces y hasta las 20:15 del sábado los vecinos permsnecieron sin luz.

Tras intensos trabajos la cooperativa eléctrica logró devolver el suministro.

Por otra parte, comentó Darian Roldan, Delegado Municipal a Distrito Interior que en la contabilización final de los daños,además de la voladura del techo del la conserjería del club Sarmiento, hubi tres viviendas afectadas y un tinglado de grandes dimensiones, e tres otros informados oportunamente.

A partir de la vuelta de la electricidad la localidad se va recuperando.