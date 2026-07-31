ESTA MADRUGADA: incendio en una vivienda del barrio Feria en General Villegas

Bomberos Voluntarios intervinieron con dos dotaciones esta madrugada a la una en la vivienda ubicada en la calle Perez Chacón 359 del barrio Feria.

En su interior se encontraba el matrimonio que la habita, quienes oyeron un ruido y al levantarse observaron que en el sector de la cocina se había iniciado un incendio, afectando también el comedor, según contó a Distrito Interior un familiar de los damnificados, que pudiern salir del interior y recibir asistencia, principalmente el hombre que requiere asistencia de oxígeno para respirar.

Las causas que generaron el fuego se desconocen, aunque una de las hipótesis más firmes es que se trató de un corto circuito.

Los bomberos trabajaron en la extinción del fuego que causó importantes daños, también se hizo presente el SAME, personal policial y de la GUM.

Una vez controlada la situación y la pareja estabilizada fueron trasladados en un vehículo particular a la vivienda de una de sus hijas.