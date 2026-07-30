El SMN emitió un Alerta Amarilla por tormentas para mañana viernes en nuestra zona

Este pronóstico es oficial y comprende las Alertas y Advertencias del Servicio Meteorológico Nacional; el mismo fue generado hoy a las 20:11 horas.

El Alerta rige para mañana viernes 3 de julio por la tarde, y comprende, entre otros, los distritos de General Pinto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia y Carlos Tejedor.

Amarillo

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Pueden estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.