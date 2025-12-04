La envidia y los celos, el tema de la columna de la Licenciada Silvia Diumenjo (VIDEO)

Cada semana en FM Peregrina (92.9) de General Villegas, la Psicóloga, aborda desde la salud mental, diferentes sentimientos y características de las personas, analizando las causas, sus consecuencias y los abordajes para su tratamiento.

Esta vez en «Charlas sobre Salud mental», lo hizo con dos temas que parecen estar en el ADN de la humanidad, actuales, quizá exacerbados por las redes sociales y la hiperconectividad, además de los estereotipos y lo que los tiempos que corren parecen exigir.

La envidia y los celos enferman, pero también se pueden «curar», aseguró la profesional. ¿Qué son?, ¿por qué y en quienes aparecen?, ¿qué representan y qué significan?, ¿cuándo atenderlos?, entre otras preguntas a las que acompañó con respuestas.

La Lic. participa todos los lunes de la primera parte de la mañana que conduce Fernando Cisarello, momento en el que también participa la audiencia con consultas, consignas y opiniones.