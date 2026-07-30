Boca Juniors reconoció a la Peña xeneize de General Villegas por su accionar solidario permanente

La Peña «Boca General Villegas» fue distinguida días pasados por las autoridades del club que representan por su permanente accionar solidario.

Recientemente se realizó la campaña «Boca te abriga» mediante la cual se recaudó ropa de abrigo para ser entregada a quienes más lo necesitan

La distinción fue recibida en La Bombonera por parte del Departamento de Interior y Exterior de Boca Juniors, y se destacó el trabajo que desde General Villegas se viene realizando de manera articulada y en conjunto.

Los integrantes de la Peña comentaron: «Desde el primer día nos propusimos trabajar con compromiso, responsabilidad, transparencia y una comunicación cercana con toda nuestra comunidad bostera. Este reconocimiento nos motiva a seguir por ese camino.

Queremos destacar el permanente acompañamiento del Departamento de Interior y Exterior y agradecerles por este noble gesto, que nos impulsa a continuar creciendo y fortaleciendo el vínculo entre Boca y los hinchas del interior.

Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestra comunidad bostera de General Villegas, que cada día es más grande. Vamos a seguir acompañándolos con la misma pasión y dedicación de siempre.

¡Gracias a todos los socios, socias, colaboradores e hinchas que forman parte de este camino!».